İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği

Olay, 22 Şubat günü Rusya merkezli Ural Havayolları'nın U6773 sefer sayılı, RA-73833 kuyruk tescilli uçağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul seferini yapan uçak Ekaterinburg Koltsovo Havalimanı'ndan havalandı. Airbus A320 tipi uçağın havalandıktan kısa süre sonra bir yolcunun yanında telefon şarj etmek için kullandığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı)'in duman çıkarmasının ardından cihaz alev almaya başladı. Durum üzerine kabin ekibi olaya müdahale ederken, yolcu ise olayda hafif şekilde yaralandı. Yangın söndürme tüpüyle alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, yanan cihaz cihaz metal bir kaba konularak suyla soğutuldu. Kabin ekibinin profesyonelliğine teşekkür ederek şikayette bulunmayan yolcuya ise soğuk suyla ilk müdahale uygulandı. Olayın ardından uçuş planlandığı üzere sorunsuz tamamlandı.