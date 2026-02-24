ABD'nin 13 milyar dolarlık gözbebeği: USS Gerald Ford uçak gemisinde 'tuvalet krizi'

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerden henüz sonuç alınamazken iki ülke arasındaki diplomatik temaslar sürüyor.

Tarafların daha önce iki kez bir araya geldiği, üçüncü görüşmenin ise 26 Şubat’ta Cenevre’de yapılmasının planlandığı duyuruldu. Buna karşın Vaşington’dan gelen sert açıklamalar, sahadaki askeri hareketliliği de artırdı.

ABD 13 milyar dolarlık devi Akdeniz'e gönderdi

Bu süreçte ABD yönetimi, olası gelişmelere karşı hazırlık kapsamında en gelişmiş uçak gemisini Doğu Akdeniz’e gönderdi. Amerikan Donanması’nın sancak gemisi olan ve yaklaşık 13 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken USS Gerald R. Ford, Girit’e ulaştı.

Yaklaşık 5 bin personelli gemide 'tuvalet' krizi

TRT Haber'de yer alan habere göre, İran’la artan gerilim nedeniyle bölgeye sevk edilen gemi, askeri kapasitesinden çok teknik sorunlarıyla gündeme geliyor. 2017 yılında hizmete alınan gemide, su tasarrufu amacıyla tercih edilen vakum tabanlı kanalizasyon sisteminin uzun süredir arızalar verdiği biliniyor. 4 bin 600’den fazla personelin bulunduğu gemide dar boru hatları nedeniyle sık sık tıkanmalar yaşandığı, sistemde vakum hatalarının meydana geldiği bildiriliyor.

Yüz binlerce dolarlık 'asit temizliği'

Daha önce hazırlanan raporlarda, tıkanıklıkları gidermek için uygulanan özel asit temizliğinin her seferinde yüz binlerce dolarlık maliyet oluşturduğu ortaya konmuştu. 2025 yılı görevleri sırasında ise neredeyse her gün en az bir bakım çağrısı yapıldığı, kısa süre içinde yüzlerce arıza kaydedildiği aktarıldı. Mühendislik ekiplerinin uzun vardiyalarla sızıntı ve tıkanmaları gidermeye çalıştığı belirtildi.

Gelişmiş savaş uçakları, yeni nesil nükleer reaktörler ve hipersonik kabiliyetlerle donatılan gemide yaşanan bu temel altyapı sorunlarının, personel üzerinde yorgunluk ve moral kaybına yol açtığı ifade ediliyor. Donanma yetkilileri teknik aksaklıkların operasyonel hazırlığı etkilemediğini savunsa da, İran ile olası bir kriz senaryosu gündemdeyken böylesi bir platformda yaşanan kronik arızalar dikkat çekiyor.







