Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki bir şantiye alanında saat 10.20 sıralarında işçi konteynerlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

İtfaiye ekipleri, konteynerlerde bulunan işçileri tahliye ederek alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.