Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da işçi konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

11:0425/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Tuzla'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki bir şantiye alanında saat 10.20 sıralarında işçi konteynerlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

İtfaiye ekipleri, konteynerlerde bulunan işçileri tahliye ederek alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin incelemeler sürerken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.





#tuzla
#yangın
#şantiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk ödeme Ramazan Bayramı'nda! Bu yıl SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C) emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek?