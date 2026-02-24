Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı

23:3824/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangını ilk müdahaleyi yapan ev sahibi C.K. (38), yaralandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, elinde ve vücudunda yanıklar meydana gelen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çatalarmut Mahallesi Nilgün Sokak üzerinde, 4 katlı binanın atıl eşyaların bulunduğu çatı katında çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler durumu ev sahibi C.K.’ye haber verdi. C.K., eve gelip yangını söndürmek istediği sırada elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. 

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen çatı katında çıkan yangını söndürdü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. 

#Samsun
#Yangın
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi