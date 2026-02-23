Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler müdahale ediyor

"En büyük tesellimiz can kaybı olmaması"





Yangın yerinde çalışmaları koordine eden Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, "Saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarı geldi. İvedi bir şekilde OSB ve Akhisar itfaiye ekiplerimiz ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yangının çatıya sirayet etmesiyle alevler daha da büyüdü. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve çevre ilçelerden gelen destekle müdahale sürüyor. Yangın yaklaşık 3,5 saattir devam ediyor ancak nispeten enerjisi azalmış durumda. İnşallah kısa sürede kontrol altına alınacak. Bizleri sevindiren taraf, çalışan arkadaşlarımızda herhangi bir yaralanma veya hayati tehlike bulunmamasıdır. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum" açıklaması yaptı.