İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 7 kişi kurtarıldı

Yangın,11.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Burçak Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yoğun duman binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.