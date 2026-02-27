Yeni Şafak
Fatih'te metruk binada başlayıp bitişikteki binaya sıçrayan yangın söndürüldü

07:4527/02/2026, Cuma
AA
Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fatih'te metruk bir binada başlayıp bitişikteki ahşap binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ahşap binadan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve halsiz olduğu görülen bir kedi de vatandaşlara teslim edildi.

Derviş Ali Mahallesi Ananas Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 3 katlı ahşap binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekibi yangına müdahale etmekte zorlandı.

Yangında ahşap binada yaşayan vatandaşlar ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından iki binadaki yangın söndürüldü.

Ahşap binadan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve halsiz olduğu görülen bir kediye ambulansta sağlık ekiplerince oksijen maskesi takılarak kendine gelmesi sağlandı.

#İstanbul
#Fatih
#Derviş Ali Mahallesi
