Hayalim gerçek oldu: Down sendromlu birey Özel Kalem Müdürü oldu

Ethem Ay’ın bu göreve getirilmesi, engelli bireylerin istihdamı konusunda farkındalığı artırırken, sosyalleşmesi açısından da fırsat oldu. Başkan Yazıcıoğlu’nun toplantılarını, randevularını planlayan ve gelenlere ikramlarda bulunan Ay, Yeni Şafak’a konuştu. En büyük hayalinin Başkan Yazıcıoğlu ile tanışmak olduğunu anlatan Ay, “Onu görmeyi çok istiyordum. En büyük hayalim buydu. Ailemle ziyarete geldik ve o da beni sağ olsun işe aldı. Çok mutluyum. Başkanımla abi kardeş gibiyiz. Onu çok seviyorum” dedi.

Ethem Ay’ı işe alma sürecini anlatan Başkan Yazıcıoğlu ise, “Onlar bizim için çok kıymetli. Hem topluma kazandırmak bakımından, belki örnek teşkil etmek bakımından güzel bir adım oldu. Bu adımlar umarım tüm Türkiye'ye yayılır” diye konuştu. Ethem’in ortama neşe kattığını söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, “Bütün arkadaşlar onu çok seviyor ama en çok ben seviyorum. Ethem'i görmeyince bir tuhaf oluyorum. Ethem'i görünce keyfim yerine geliyor” diye konuştu.