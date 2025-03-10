Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hayalim gerçek oldu: Down sendromlu birey Özel Kalem Müdürü oldu

Hayalim gerçek oldu: Down sendromlu birey Özel Kalem Müdürü oldu

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ethem Ay.
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ethem Ay.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Türkiye’de bir ilke imza atarak Down sendromlu Ethem Ay’ı (29) Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

Ethem Ay’ın bu göreve getirilmesi, engelli bireylerin istihdamı konusunda farkındalığı artırırken, sosyalleşmesi açısından da fırsat oldu. Başkan Yazıcıoğlu’nun toplantılarını, randevularını planlayan ve gelenlere ikramlarda bulunan Ay, Yeni Şafak’a konuştu. En büyük hayalinin Başkan Yazıcıoğlu ile tanışmak olduğunu anlatan Ay, “Onu görmeyi çok istiyordum. En büyük hayalim buydu. Ailemle ziyarete geldik ve o da beni sağ olsun işe aldı. Çok mutluyum. Başkanımla abi kardeş gibiyiz. Onu çok seviyorum” dedi.

ETHEM’İ GÖRÜNCE KEYFİM YERİNE GELİYOR

Ethem Ay’ı işe alma sürecini anlatan Başkan Yazıcıoğlu ise, “Onlar bizim için çok kıymetli. Hem topluma kazandırmak bakımından, belki örnek teşkil etmek bakımından güzel bir adım oldu. Bu adımlar umarım tüm Türkiye'ye yayılır” diye konuştu. Ethem’in ortama neşe kattığını söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, “Bütün arkadaşlar onu çok seviyor ama en çok ben seviyorum. Ethem'i görmeyince bir tuhaf oluyorum. Ethem'i görünce keyfim yerine geliyor” diye konuştu.



#Ethem Ay
#Down Sendromu
#Tokat Belediyesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı 2025: Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?