Baba dostu ne demek? Murat Ülker Zeynep Bodur Okyay ile röportajını yayınladı

İbrahim Bodur bey ile babamlar pek iyi dosttular. Kızı Zeynep hanımla aynı mahallenin çocuklarıydık. Her ne kadar tanışıklığımız daha ziyade aile içinde duyduklarımızdan kaynaklansa da birbirimizle gıyaben evvelden tanışırız. Ben İbrahim amcayı daima bir baba dostu, farklılıkları ile kendini belli etmiş bir muhterem zat, örnek aldığım bir şahsiyet olarak görmüşümdür. Bilhassa babamdan farklı düşünüş ve davranışları benim için ufuk açıcı olmuştur.

-Kalebodur Seramik Budur, sloganı bizim hayatımızın her daim ayrılmaz bir parçası olmuştur.

O, benim kanaatimce bir misyon insanıydı. Değerlerinden kopmadan ve taviz vermeden bilime, teknolojik gelişmeye ve araştırmaya da her daim önem veren, hülasa her şeyi yerli yerinde değerlendiren insandı. Onun ülküsü, Anadolu’nun sanayileşmesi, Türkiye’nin refaha erişmesiydi. Bu nedenle de hayatını Anadolu’nun sanayileşmesine vakfetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğini bitirip Amerika’da eğitimimi sürdürüp Harvard’taki programdan mezun olup Türkiye’ye döndüğümde ilk olarak 1992’de Çanakkale Seramik Fabrikaları’nın üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çalışmaya başladım. İTÜ’de mühendislik eğitiminin ardından Amerika’da eğitim alıp Türkiye’ye dönünce her genç gibi benim de hayallerim, hedeflerim, hayata geçirmek istediğim projelerim vardı. Aklımdaki planları, hayalleri çevremdeki kişilere ve babama anlattım. Bunları hayata geçirmek her zaman mümkün olmadı ve çok mücadele etmem gerekti. Sonra baktım olmuyor, kendi kendime inisiyatif almaya başladım. Birçok dönüşüm-değişim projesi başlattım, bazıları gerçekten başarısız oldu! Ama hepsinden bir şey öğrendim, bu tecrübelerin hatta hayal kırıklıklarının da bugüne gelmemde büyük payı var.

Rahmetli babam bana derdi ki: “Hak verilmez, alınır”. Uğraşarak elde etmem yönünde çok ısrarcı oldu. Ben pek vazgeçmeyi sevmem. Her zaman mücadele etmeyi tercih etmişimdir.

İbrahim Bey’in başarısındaki en önemli faktör bence manevi değerlerine sahip çıkması kültürüne yabancılaşmaması ve yerel ile globali dengeleyebilmesidir. Yani batının analitik yaklaşımı ile doğunun manevi ve bütünsel bakışının kesişmesini sağlayabilmek, insanın ömrünün ötesine geçmek yani uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak ve olumlu bakarak pozitif düşünce ile harmanlanmış bu topraklara özgü Anadolu “hoşgörü” geleneğine sahip olması onu farklılaştırmıştır. Böyle bir bakış açısına sahip olunca artı değer üretme ve bunun için sorumluluk üstlenmeye dayanan bir yaşam ve yönetim sergileyebilmiştir. Bana ve etrafına da bu anlamda doğru rol model olabilmiştir. Naçizane onun izinden gidebilmeyi değerlerini korumayı önce evladı olarak vazifem sonra da kendim için misyon edinmeyi her daim arzu ettim. Eğer başarabilirsem çok mutlu olurum.

Beni rahmetli babamda en çok etkileyen husus, amaç ve anlama dayalı ve bir gayeye odaklı, azimle iş görme anlayışıdır. Bunu da her daim sevgi temelli bir yaklaşımla söyleyerek değil yaparak, rol model olarak gerçekleştirmiş olmasıdır. İş dünyasında gerçek bir aile olmak işin doğası gereği çok mümkün olmasa da o her bir çalışana ailenin bir üyesi olarak yaklaşmayı düstur edinmiştir. Her zaman mümkün olduğunca da buna uygun bir yönetim politikasını hayata geçirirken yapmayı arzu ettiği, tüm çalışanların ortak bir anlam ve değerler sisteminde buluşturmak olmuştur. Onların başarılarını özendirici, özel olma duygusunu güçlendiren; birlikte üretmeyi, birlikte eğlenmeyi, birlikte kutlamayı, sevinçte ve kederde birlikte olmayı gösteren bir yaklaşım sergilemiştir. Rahmetli babam şirkete, iş ortaklarına hizmet eden, gelişmelerini sağlayan liderlik tarzıyla da topluma hizmet edebilmiştir. Babam bugün de yoluma ışık tutmaya devam ediyor. Ben de mümkün olduğu kadar bu temel üzerine gitmeyi benimsedim ve onun bu görüşü ve değerleri üzerine misyonumuzu inşa ederek, Grubumuzun büyümesini sağlamaya çalışırken tabii ki zamanın ruhunu da es geçmemeye gayret ederek, aynı zamanda değişen dünyaya uyum sağlamak için, babamın hayallerini günümüz koşullarına uyarlamaya özen gösteriyorum.