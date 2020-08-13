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Gündem HDP yine tacizcileri korudu
ŞIRNAK

​HDP yine tacizcileri korudu

HDP yine tacizcileri korudu

Şırnak’ta HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda görevli 5 yönetici hakkında, teşkilat üyesi bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılığa başvuran mağdur kadın, partililerin “konuşmaması” için kendisine baskı yaptığını anlattı. HDP’den olaya ilişkin halen açıklama gelmemesi de dikkat çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak’ta HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda görevli 5 yönetici hakkında, teşkilat üyesi bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Savcılığa başvuran mağdur kadın, HDP İlçe Başkanlığı’nda yönetici olan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A.’nın parti binası içinde ve çalışmalar sırasında kendisine sözlü ve fiziksel olarak tacizde bulunduğunu anlatmıştı.

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HDP’li 5 kişinin tacizine uğrayan kadın, partililerin ‘konuşmaması’ yönünde kendisine baskı yaptığını söyledi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel taciz olayıyla ilgili gizlilik kararı verdi. Savcılığın soruşturmayı titizlikle yürüttüğü, HDP ilçe yöneticileriyle ilgili cinsel taciz iddiasının tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi. HDP’den olaya ilişkin halen bir açıklama gelmemesi dikkat çekiyor.

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