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HDP'li Hasan Cemal'i seçilememe korkusu sardı: TİP'e atılan oylar AK Parti'ye yarıyor

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Kadıköy’de düzenlediği programa katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimler hakkında endişeye kapılan Yeşil Sol Parti’nin İstanbul 2. Bölge üçüncü sıradan milletvekili adayı Hasan Cemal için oy istedi. "Yeşil ve Sol parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar bu böyle bilinsin."

17:38 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pervin Buldan ve Hasan Cemal

Pervin Buldan ve Hasan Cemal

Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda bir program düzenledi. Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayları da katıldı.





Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TİP’i hedef alarak, "Yeşil ve Sol parti dışında atacağınız her oy AK Parti’nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır." ifadelerini kullandı.



TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.


Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP’e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri bu nedenle TİP’i eleştirmekte.






#HDP
#Seçim2023
#Pervin Buldan
#Yeşil Sol Parti
#TİP
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