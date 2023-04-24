HDP'li Hasan Cemal'i seçilememe korkusu sardı: TİP'e atılan oylar AK Parti'ye yarıyor

Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda bir program düzenledi. Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayları da katıldı.

















Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TİP’i hedef alarak, "Yeşil ve Sol parti dışında atacağınız her oy AK Parti’nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır." ifadelerini kullandı.









TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı almıştı.





Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP’e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri bu nedenle TİP’i eleştirmekte.



















