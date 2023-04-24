|
Reklam
Reklam
Gündem

Yedili Masa'nın ortağı HDP'den sözde Ermeni soykırımına anma

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımını anarak, Ermenilere ve Süryanilere soykırım uygulandığını savundu.

09:59 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sezai Temelli

Sezai Temelli

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Yedili Masa'nın adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
'na destek veren HDP'den, Batı'nın Türkiye'ye karşı koz olarak kullandığı ve tarihi gerçeklerle uyuşmayan sözde Ermeni soykırımının yıl dönümünde skandal bir paylaşım geldi.

Temelli'den soykırım iddiası

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve 27. Dönem Van Milletvekili Sezai Temelli, Twitter'dan ihanet dolu bir paylaşımda bulundu.

Sözde Ermeni soykırımını anan Temelli, Ermenilerin ve Süryanilerin soykırıma uğradığını iddia etti.

Temelli şunları yazdı;
Ermenilere karşı 1915'te gerçekleştirilen ve sonrasında Süryanileri de hedef alan tehcir ve soykırım politikalarının yol açtığı büyük acıyı yüreğimizde hissederek katledilenlerin anısı önünde hüzünle eğiliyorum.
Bugün bu toprakların kadim halklarından Ermenilerin ve Süryaniler’in yaşadığı ‘Büyük Felaket’in yıldönümü. Her ne kadar 108 yıldır bu tarihsel gerçeklikle yüzleşmeyi ertelesek de hakikat asla bizi terk etmeyecek.

#Sezai Temelli
#HDP
#Ermeni soykırımı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.