Hem çiçekçiler hem anneler mutlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 17 günlük tam kapanma nedeniyle kepenk indiren şehir genelindeki çiçekçi esnafına destek eli uzattı. Kentteki her bir esnaftan çiçek alan Büyükşehir ekibi, 65 yaş ve üstü kadınlara Anneler Günü münasebetiyle hediye etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnaf ve çalışanlar için müjdelediği 10 milyon Türk lirası nakdi yardım kapsamında çiçekçileri unutmadı. Tam kapanma çerçevesinde il genelindeki bütün çiçekçilere destek oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Botanik Bahçesi’nde çiçekçilerden alınan buketler toplandı. 90 firmadan alınan buketler, binlerce 65 yaş ve üzeri kadına Anneler Günü öncesi hediye edildi.

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EKONOMİK DESTEK SEVİNDİRDİ

Gaziantep Fotoğraflar ve Çiçekçiler Odası Başkanı Mehmet Ebçem ekonomik destek kapsamında şunları aktardı: “Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. Anneler Günü dolayısıyla çok yoğun çalışacağımız bir dönemde bize destek oldu.” 65 yaş üstü Emine Durgun, Sarıgüllük Mahallesi’nde oturduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bizlere gönderdiği çiçekler için teşekkür ederim. Kızlarım şehir dışında, onların yerine bu yılki Anneler Günü hediyesini Belediye Başkanı Fatma Şahin’den aldım. Böylesine güzel çalışmaların devamlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Elde kalan ayakkabılar vatandaşa dağıtılacak

Gaziantepli ayakkabı üreticilerinin elinde kalan ürünler satın alınarak bayramda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Tıpkı çiçekçilerimize yaptığımız gibi bugün de ayakkabıcılara destek verme kararı aldık. Çok önemli bir durum ben kendi çocukluğumdan biliyorum. Bayram ayakkabısı alındığında yastığımın altına koyar, sabaha kadar öyle uyurdum. Çocuklar için bir ayakkabı bayramın habercisi olabiliyor. Biz bayram öncesi ayakkabıcı esnafımızın elinde ne ürün varsa alacağız. Bayramda çocuğuna ayakkabı alamayan ailelere götüreceğiz.” diye konuştu.