Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz

04:0013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin Siyonist-emperyalistlerin tuzağına düşmeyeceğini söyledi.

Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle İftar programında bir araya geldi. Bahçeli’nin gündeminde bölgede yaşanan gerilim vardı. ABD ile İsrail'in İran karşısında teklemeye başladığı, iç kamuoylarında çözülme olduğunu belirten Bahçeli şunları kaydetti:

“Savaşın bölgesel mahiyet kazanması, etnik ve mezhebi bir hüviyete bürünmesi hususunda kahredici bir provokasyon devrededir. Hatta Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek, İran'la Körfez ülkelerini çatıştırmak, bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı da esasen sır değildir. Türkiye gelişmeleri doğru anlarken, kendi kapasitesini bilmekte, stratejik dengeleme ve doğrulamayı yapmaktadır. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz. Bununla birlikte Siyonist-emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz."



