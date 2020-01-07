İBB'nin şirketi Kültür A.Ş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kitaptan çıkardı

Kültür A.Ş. tarafından 2016 yılında hazırlanarak baskısı yapılan "İstanbul Dünya Mirası" serisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski belediye başkanlarının sunuş yazılarının yer aldığı ve künyenin olduğu sayfa kitaptan çıkarıldı.

Arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı ayraç konularak hazırlanan kitap, İBB kütüphanesindeki yerini aldı.

Kitabın son hali böyle görüntülendi: