Gündem İBBnin şirketi Kültür AŞ Cumhurbaşkanı Erdoğanı kitaptan çıkardı
POLİTİKA

İBB'nin şirketi Kültür A.Ş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kitaptan çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan 'Dünya Mirası İstanbul' kitabının 2. baskısında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı eski yönetimin sunuş yazılarının ve künyenin olduğu sayfa kitaptan çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;İstanbul Dünya Mirası&quot; serisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından değiştirildi.
"İstanbul Dünya Mirası" serisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından değiştirildi.

Kültür A.Ş. tarafından 2016 yılında hazırlanarak baskısı yapılan "İstanbul Dünya Mirası" serisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski belediye başkanlarının sunuş yazılarının yer aldığı ve künyenin olduğu sayfa kitaptan çıkarıldı.

Arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı ayraç konularak hazırlanan kitap, İBB kütüphanesindeki yerini aldı.

Kitabın son hali böyle görüntülendi:

  • "İstanbul Dünya Mirası" serisi, tarihi eserlerin çevresi ile birlikte özgün mimarisine uygun bir şekilde korunması ve gelecek nesillere bu bilincin aktarılması noktasında yapılan çalışmaları konu alıyor.
Menderes iki kez asılmış

Menderes iki kez asılmış

"​Sehpayı ayağıyla itti, ipin kopmasıyla yere düştü."
31 bin sivil daha göç etti

31 bin sivil daha göç etti

İdlib halkının saldırılardan Türkiye sınırına kaçışı sürüyor.
Süleymaninin cenazesinde izdiham: 40 ölü

Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 40 ölü

Kana bulanan cenaze töreni durduruldu.
İdlibli siviller yardım bekliyor

İdlibli siviller yardım bekliyor

​Aileler soğuk ve çamurla yaşam mücadelesi veriyor.
YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

​Doktoralı mühendis yetiştirilecek, aylık 4500 TL burs verilecek.
İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı.

7 yılın zirvesinde

7 yılın zirvesinde

​ABD-İran geriliminin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.
Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılar İran ve ABD arasında yaşanan dönüm noktalarına gönderme.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi.
İki mahallede<br>yerli oto şaşkınlığı

İki mahallede
yerli oto şaşkınlığı

Arazi sahipleri mülklerine değer biçemiyor.
Araç alım satımında yeni dönem

Araç alım satımında yeni dönem

​Bakan Pekcan: Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz.
Trablus düşebilir!

Trablus düşebilir!

​Türkiye'nin asker gönderme kararı sonrası saldırılar şiddetlendi.
12 ile kuvvetli<br>yağış uyarısı

12 ile kuvvetli
yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Açılışını Erdoğan ile Putin birlikte yapacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.