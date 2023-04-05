İDDEF Ramazan'da da Yaraları Sarıyor.

“Dünyanın 55 ülkesindeki hizmetimizle birlikte deprem bölgesinde yoğunlaştırdığımız çalışmalarla ilk günden bu yana afetzede kardeşlerimizin yanındayız. Genel merkezimiz, 32 il temsilciliğimiz ve yüzlerce görevlimiz ile faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Depremin üzerinden iki aya yakın bir zaman geçerken, yaraların gün gün iyileştiği bölgeye bağışçılarımızın Ramazan’da da ayni ve nakdi yardımlarını ulaştırıyoruz. İllerdeki aşevlerimiz ile her gün hayır ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da 20 bin kişiye iftar ve sahurun yanı sıra mobil iftar araçlarıyla ilçelere ve köylere giden ekiplerimiz iftar sevincine vesile oluyor. İftar çadırlarımızda verdiğimiz iftar menüsünün yanında afetzedelere su, sahurluk, kahvaltılık ve yemeklik kumanya teslim ediyoruz. İftar sonrası teravih ve sosyal etkinliklerin de yapıldığı bölgelerde vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. İyilik Çarşısı ile vatandaşlarımızın kıyafet, ayakkabı, bot, iç çamaşırı ve havlu gibi temel eşya ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz kalıcı konutlarına kavuşup, hayat tam olarak normalleşinceye kadar bölgedeki hizmetimiz devam edecek. Yaraların sarılması için ilk günden son güne kadar tüm gücümüzle çalışacağız.”