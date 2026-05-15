İletişim Başkanı Duran'dan 'Aile Günü' mesajı: Güçlü toplumun temeli ailedir

14:5915/05/2026, Cuma
AA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tüm ailelerin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı.

Duran, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sevgi, saygı, dayanışma ve birlik duygularının yaşatıldığı aile yapısının, güçlü toplumun temeli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Duran,
"Bu vizyon doğrultusunda 2026-2035 dönemi de 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilerek aile yapısının güçlendirilmesi, genç nüfusun desteklenmesi ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir. 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nün aile bağlarını güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm ailelerin bu anlamlı gününü kutluyorum"
ifadelerini kullandı.



#15 Mayıs Uluslararası Aile Günü
#Burhanettin Duran
#iletişim başkanlığı
