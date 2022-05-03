İslam Medeniyetleri Müzesi’ni 210 günde 160 bin ziyaretçi gezdi

Teknoloji ile tarihin manevi mirasını bir araya getiren İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), 3 haftada önemli kültür sanat duraklarından biri olmayı başardı ve 160 bin ziyaretçi ağırladı. İMM, 24 Nisan Cumartesi günü 14 bin 951 kişiyi ağırladı. Hz. Peygamber’in manevi kimliğine ve İslam medeniyetinin eserlerine ev sahipliği yapan müze Ramazan ayının vazgeçilmez adreslerinden oldu. 10 bin metrekarelik alanda ve 15 tematik bölümde İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren İMM, hafta içi ziyaretçi rakamıyla da dikkat çekti. Müzeyi hafta içi her gün ortalama 7 bin kişi ziyaret etti. İslam medeniyetinin bin 200 yıllık birikimini, 700’e yakın eşsiz eserle ziyaretçilerin ilgisine sunan İMM, Ramazan Bayramı boyunca da saat 10.00 ila 22.00’ye kadar ücretsiz gezilebilecek.

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