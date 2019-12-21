Gündem İstanbul havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı
İSTANBUL

İstanbul havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı

İstanbul havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı

İstanbul’da 2 ayrı havalimanında görevli olup rüşvet karşılığı kaçak göçmenleri yasadışı yöntemlerle yurda sokan ve bazı kaçak göçmenlerin pasaportlarına vurdukları mühürle yurtdışına çıkmalarını sağlayan 3'ü polis 4 kişilik bir şebeke, yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin bir ayda 23 kaçak göçmeni polis araçlarıyla havalimanı dışına taşıyarak yurda soktuğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı.
Havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yapan 3 polis tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis memurlarının da bulunduğu bir suç örgütünün para karşılığı, İstanbul'daki havalimanlarından kaçak yollarla göçmen giriş ve çıkışını sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İHA
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 polis tutuklandı.

Havalimanlarında fiziki takip ve teknik çalışma başlatan ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis memurları Aziz K. ve Seyfi D'nin, son bir ayda Bangladeş ve Pakistan'dan aktarmalı gelen ancak aktarma uçağına binmeyen 23 kişiyi, transit uçuş bölümünden sivil polis aracıyla alarak dışarı çıkardığını belirledi.

DHA
Polis ekipleri bir suç örgütünün para karşılığı, İstanbul'daki havalimanlarından kaçak yollarla göçmen giriş ve çıkışını sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ayrıca İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında çalışan polis memuru Çağrı K'nın sistem üzerinden bazı kişileri Türkiye'ye girmiş gibi gösterip, bu pasaportlar üzerindeki fotoğrafları da değiştirerek birçok kişinin Avrupa ülkelerine çıkışını sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Ersin A ile polis memurları Aziz K, Seyfi D. ve Çağrı K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 polis memuru tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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