İstanbul merkezli 13 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 93 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul merkezli 13 ilde eşzamanlı olarak Kafes-23 operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 yerel organize suç örgütü çökertilirken, 93 şüpheli yakalandı.
"Turistleri eğlence mekanlarına götürüp hesap ödemeye mecbur ettiler"
"Suç odaklarıyla mücadele kararlılıkla devam edecek"
"Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Nitelikli Yağma, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Çalışmaya Karşı Koyma ve Suç Delillerini Gizleme eylemlerine karışanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 93 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nu ve Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."