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İstanbul Valiliği duyurdu: Marmara Denizi'ni kirleten ro-ro gemisine 13 milyon TL'lik ceza

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'nda denizi kirlettiği belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi. Ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

10:12 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dün Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar aldığı aktarıldı.


Bunun üzerine Sahip Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Türkiye Çevre Ajansı ekiplerinin koordineli denetim çalışması başlattığı belirtilen açıklamada,
"İnceleme sonucunda deniz kirliliğine sebebiyet veren geminin Libya bayraklı 'KEVALAY QUEEN' isimli ro-ro gemisi olduğu tespit edilmiş olup, Çevre Ajansı tarafından gemiye 13 milyon 265 bin 525 lira 52 kuruş idari para cezası kesilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talimatı gereği Sahil Güvenlik ekiplerimizce adli süreç başlatılmıştır"
ifadelerine yer verildi.




#İstanbul Valiliği
#para cezası
#Ro-Ro gemisi
#Libya
#deniz
#soruşturma
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