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İstanbul’da değişim vakti

İstanbul’da değişim vakti

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Abdullah Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe.
Abdullah Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapıldı. Kongrede il teşkilatının yeni yönetimi belirlendi.

600 delegenin oy kullandığı kongre ile AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir oldu. İstanbul’un 32 ilçesinden AK Parti kadın, gençlik kolları ve ana kademe yönetim üyeleri kongrenin gerçekleşeceği salona sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Kongrede il yönetiminin hazırladığı 3 ayrı tanıtım filmi gösterildi.

COŞKULU KALABALIK

Kongre salonuna “Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul” ve “Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti” sloganları asıldığı görüldü. Salona binlerce AK Partili gelirken, bazı vatandaşlar programı ayakta takip etti. Coşkulu kalabalık sıklıkla tezahüratlar yaptı. “Gençlik burada başkanının yanında”, “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganları atan katılımcılar sürpriz pankartlar açtı. Türk bayrağı ile Suriye, Filistin, Azerbaycan bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu pankarta “Mazlumun Umudu, Zalimin Korkusu” yazıldığı görüldü.



#AK Parti
#Siyaset
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