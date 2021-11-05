Gündem İstanbulda deniz seferlerine sis engeli
İSTANBUL

İstanbul'da deniz seferlerine 'sis' engeli

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle şehit hatları seferleri iptal edildi. Deniz araçları Eminönü İskelesi'nde demir attı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda deniz seferlerine sis engeli
Sis nedeniyle İstanbul'da deniz ulaşımı durdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'a akşam saatlerinde sis çöktü.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi. Şehir Hatları açıklamasında da "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

İstanbul sise teslim
FOTOĞRAF 15
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İstanbul sise teslim
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sis, akşam saatlerinde İstanbul'u esir aldı. Kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İptal edilen seferlerin ardından deniz araçları Eminönü İskelesi'nde demir attı.

İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı
GÜNDEM
İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı

İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

​Simge noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
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