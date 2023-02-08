İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar aralıklarla sürecek

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İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor. Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. Depremler, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İki büyük depremde 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 133 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...
Fransa Ulusal Meclis'inin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Meclis'te bir oturum düzenlendi. Meclisi üyeleri, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise "Ulusal Meclisimiz dün Türkiye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına hürmetin ve sevenlerine desteğin bir ifadesi olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu." ifadesi kullanıldı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan felaket sonrası Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülkelerden biri olan Yunanistan, bugün de devlet televizyonu ERT'de yaşanan depremi konu aldı. Yunan devlet kanalı ERT “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı eşliğinde Türkiye’deki depremden görüntüler yayınlayarak programın açılışını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi. Türkiye'nin kenetlendiği felakette bile siyaset yapmaktan geri durmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın ABB tarafından onarıldığını paylaştı. Ancak çalışmayı yapan ekibin İGA'ya bağlı olduğu ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da CHP liderini yalanladı. ABB'nin sadece molozları kaldırdığını belirten Karaismailoğlu, "Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz @kilicdarogluk 'nu kaale almayınız" dedi.
7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası kayıpların üç gün içinde yüzde 16'yı aştığı Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. 1999 yılında yaşanan Gölcük merkezli büyük depremin ardından 24 yıl sonra ilk kez işlemlere kapatılan borsada 'durdurma' işleminin cuma gününe kadar sürmesi talep edilirken, gündeme ise borsaya 10 milyar liralık kaynak girişi sağlayabilecek beş talep geldi. Öte yandan Borsa Pay Piyasası ve VİOP Pay ve Endeks Vadeli İşlemelerde 8 Şubat tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin de iptal edilmesi isteniyor.
Güneydoğu bölgesinde meydana gelen biri 7.6 biri 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımla afetin ne kadar büyük olduğunu ifade etti. Paylaşımda: "Ortak anlayış için; Almanya kadar 1 alan deprem bölgesi haline gelmiştir. Ukraynadan daha büyük bir yıkım yaşanmıştır. Hava yol altyapı koşulları operasyonu olumsuz etkilemiştir. Enkaz çok olduğundan arama kurtarmada canlılık emaresi olanlar öncelenmiştir. Çaba büyük yük ağırdır." ifadelerini kullandı.
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