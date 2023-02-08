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İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar aralıklarla sürecek

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışının, yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

15:35 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
İstanbul

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor. Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



#İstanbul ve Yalova
#kar sağanağı
#Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
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