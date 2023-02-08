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Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra Hastanesi kurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını bildirdi. Koca, "Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

14:58 . 8/02/2023 Çarşamba
IHA
Sahra hastaneleri kuruldu.

Sahra hastaneleri kuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz.'' diye konuştu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor"
denildi.


#Kahramanmaraş
#deprem
#sağlık
30 dakika önce
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Bakan Koca: 10 ilimizde 77 sahra Hastanesi kurduk
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