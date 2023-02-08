Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Çaba büyük yük ağır

"Ortak anlayış için; Almanya kadar 1 alan deprem bölgesi haline gelmiştir. Ukraynadan daha büyük bir yıkım yaşanmıştır. Hava yol altyapı koşulları operasyonu olumsuz etkilemiştir. Enkaz çok olduğundan arama kurtarmada canlılık emaresi olanlar öncelenmiştir. Çaba büyük yük ağırdır."