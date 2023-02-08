Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Çaba büyük yük ağır

Güneydoğu bölgesinde meydana gelen biri 7.6 biri 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımla afetin ne kadar büyük olduğunu ifade etti. Paylaşımda: "Ortak anlayış için; Almanya kadar 1 alan deprem bölgesi haline gelmiştir. Ukraynadan daha büyük bir yıkım yaşanmıştır. Hava yol altyapı koşulları operasyonu olumsuz etkilemiştir. Enkaz çok olduğundan arama kurtarmada canlılık emaresi olanlar öncelenmiştir. Çaba büyük yük ağırdır." ifadelerini kullandı.
14:58 . 8/02/2023 Çarşamba
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık
Güneydoğu bölgesinde meydana gelen biri 7.6 biri 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımla afetin ne kadar büyük olduğunu ifade etti.
Kınık paylaşımında:
"Ortak anlayış için; Almanya kadar 1 alan deprem bölgesi haline gelmiştir. Ukraynadan daha büyük bir yıkım yaşanmıştır. Hava yol altyapı koşulları operasyonu olumsuz etkilemiştir. Enkaz çok olduğundan arama kurtarmada canlılık emaresi olanlar öncelenmiştir. Çaba büyük yük ağırdır."
ifadelerini kullandı.
#Kahramanmaraş
#Kerem Kınık
#Deprem
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