İstanbul'da otomobilin ağaca çarptığı kaza ölümle sonuçlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. "12-36 mesai uygulaması İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde uygulanmıyor" iddialarına cevap veren Bakan Soylu, "Uygulanıyor, ben polisimin ve jandarmamın dinlenmesini istiyorum. Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağlıyoruz. Uzman çavuşlarla ilgili de Meclis’in elinde çalışma var. Önümüzdeki dönem yasalaşacak. Polis promosyonları yapıldı. 27 bin artı ek 2 bin 500 lira promosyon harcamaları var" dedi.