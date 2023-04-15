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İstanbul'da otomobilin ağaca çarptığı kaza ölümle sonuçlandı

İstanbul'da ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden yolcu ise morga kaldırıldı.

19:17 . 15/04/2023 Cumartesi
DHA
Zeytinburnu'nda meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı

Zeytinburnu'nda meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje ardından da ağaca çarparak takla attı. Kazada sürücü Emirkan Y. yaralanırken yan koltuğundaki Polat Ö. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Telsiz Mahallesi'ndeki Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECF 690 plakalı otomobilin sürücüsü Emirkan Y., viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Emirkan Y., kullandığı otomobille önce refüje ardından da ağaca çarparak takla attı. Ağacın devrildiği kazada, otomobil sürücüsü Emirkan Y. yaralanırken yan koltukta bulunan Polat Ö. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Emirkan Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden yolcu ise morga kaldırıldı. Trafik polislerin incelemesinin ardından otomobil ve devrilen ağaç çekici yardımıyla kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.



 



#İstanbul
#Zeytinburnu
#Kaza
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