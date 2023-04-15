Bakan Soylu’dan polise kadro jandarmaya promosyon müjdesi

TGRT Haber’de canlı yayınlanan ve Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sunduğu Gündem Özel programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “CHP, bu ülkenin meşru bir siyasi partisidir. Bir gayri meşruyu, PKK’nın enkazını CHP’nin taşıması ve Millet İttifakı’nın taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır. Siyasi tarihin en önemli ayıplarından bir tanesidir. Bunu millete izah edemezsin. ’100 yıllık Cumhuriyet ile hesaplaşacağız’ diyorlar. ’Tutsaklarımızı serbest bırakacağız’ diyorlar. Ne zaman? Seçim kazanıldığı akşam. Terör örgütü her şeyi söyleyebilir ama bunların, meşru bir siyasi parti CHP’nin PKK’nın enkazını taşıması doğru değildir. ’Bütün FETÖ’cüleri 15 Mayıs’ta başlatacağız’ diyen ben değilim. Bundan sakınmıyorlar. CHP ve Millet İttifakı bundan sakınmıyor. Millet İttifakı bunun içerisindedir. Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bugün Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı. Gündüz vakti evlatlarımızı katlettiler. Benim ilk gittiğim şehit olayıydı. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz. Bu ülkede belediyeler HDP’deydi ve belediyeleri PKK yönetiyordu. Bana kimse hikaye anlatmasın. Ben sahadan geliyorum” ifadelerine yer verdi.