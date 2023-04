İçişleri Bakanı Soylu: Aile yapımıza dokundurmayız

Ticari faaliyetlerine devam edemeyen depremzedeler için 10 bin 500 geçici işyerinden 6 bin 600'ünün tamamlandığını kaydeden Soylu, "Şehrin hemen dışarısında eğitim kampı, kültür kampı, spor kampının birlikte yaptığımız o çocuklar isterlerse orada kalabildikleri öğretmenlerin isterse orada kalabildiği ve onların o imtihanlara hazırlandığı, kampların hazırlanması da dahil. Yaklaşık şu ana kadar yıkılanlar veya ağır hasarlı olup da içeri giremediği için işlerini devam ettirmeyenlere yönelik 10 bin 500 geçici iş yeri kuruyoruz. Bunun 6 bin 600'ü şu anda tamamlanmış durumda ve büyük bir bölümü işine 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek başlamış durumda. Yani bir taraftan esnafıyla, bir taraftan geçici barınmasıyla bir taraftan aşıyla, bir taraftan eğitimiyle, bir taraftan sağlığıyla günde tuvaletin banyonun 100 bin defa temizlendiği yirmi bin tuvalet, on bin banyonun, beş bin çamaşır makinesinin dört bin kurutma makinesinin her birinin konteyner kentlerde ve çadır kentlerde bulunduğu ve her birinin bakımının, her birinin teknik ihtiyaçlarının sürekli olarak takip edildiği, devam edildiği bir süreci ifade etmek istiyorum." dedi.