2025 yılı hac kura sonuçları açıklandı

Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Hac kura sonuçları ise saat 21.00 itibariyle e-Devlet üzerinden açıklandı.
Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları Ankara'da çekildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonunda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
Hac kura sonuçları ise saat 21.00 itibariyle e-Devlet üzerinden açıklandı.
Kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?
Hac kesin kayıtları geçtiğimiz yıl 6-24 Kasım arasında gerçekleşmişti.
2025 hac kesin kayıt tarihlerinin yine kasım ayı sonlarında yapılması öngörülüyor.