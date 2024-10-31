Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru tarihleri öğretmen adayları tarafından mercek altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 23 Kasım’da e-Devlet’ten açıklanacak. İşte Sözleşmeli Öğretmen atama tercih takvimine ilişkin tüm detaylar...
20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından atama tercihlerinin alınacağı tarihler merak ediliyordu. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda Sözleşmeli Öğretmen atama tercihlerinin alınacağı tarihler öğretmen adaylarına duyuruldu. Peki 2024 Sözleşmeli Öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen atama tercihlerini 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alacak. Adayların başvurularını bu tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Tüm tercih işlemleri 20 Kasım saat 16:00’da sona erecek. Adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yaparak tercihlerini tamamlayabilecekler.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlara e-Devlet platformu üzerinden erişim sağlayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından atanan öğretmenlerin gerekli belgeleri hazırlayarak belirlenen sürede görev yerlerine ulaşmaları bekleniyor.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.