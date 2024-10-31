"Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları öğrenme ekranı için gözler 25 Ekim Cuma günü MEB duyurularına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. Uzun süredir beklenen MEB öğretmen mülakat sonuçları için adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Tekin'in son dakika açıklamalarına odaklandı. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulamaları e-Devlet ekranı üzerinden yakından takip ediliyor.