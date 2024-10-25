"Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı MEB duyuruları ile takip ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere tamamlandı. Adayların katılım sağladığı 20 bin öğretmen sözlü sınavları sonrası değerlendirme süreci başladı.

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPSS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak."