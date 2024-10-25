"Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları öğrenme ekranı için gözler 25 Ekim Cuma günü MEB duyurularına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atama mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. Uzun süredir beklenen MEB öğretmen mülakat sonuçları için adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Tekin'in son dakika açıklamalarına odaklandı. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulamaları e-Devlet ekranı üzerinden yakından takip ediliyor.
"Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı MEB duyuruları ile takip ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere tamamlandı. Adayların katılım sağladığı 20 bin öğretmen sözlü sınavları sonrası değerlendirme süreci başladı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının, adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebiilecekler.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının hemen akabinde adaylar tercih ve atama işlemlerine başlayabilecek.
BAKAN TEKİN'DEN KONUYLA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayın programında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının sızdırıldığı iddiasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. Bakan Tekin;
"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPSS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak."