Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 9 ilçeye sahip Adıyaman'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Adıyaman'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Adıyaman ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.