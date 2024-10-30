Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Adıyaman'ın da posta kodu bulunmaktadır. 9 ilçeye sahip olan Adıyaman, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Adıyaman'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Adıyaman'ın posta kodu kaçtır? Adıyaman'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 9 ilçeye sahip Adıyaman'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Adıyaman'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Adıyaman ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Adıyaman İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Adıyaman ilinin posta kodu 32000’dir. Aynı zamanda 32 numarası Adıyaman ilinin plaka kodudur.
Adıyaman İlçe Posta Kodları
Adıyaman Merkez posta kodu : 02230
Besni posta kodu : 02300
Çelikhan posta kodu : 02600
Gerger posta kodu : 02700
Gölbaşı posta kodu : 02530
Kahta posta kodu : 02450
Samsat posta kodu : 02800
Sincik posta kodu : 02920
Tut posta kodu : 02350
Posta Kodları Nasıl Belirlenir?
Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:
Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.