Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın da posta kodu bulunmaktadır. 18 ilçeye sahip olan Afyonkarahisar, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Afyonkarahisar'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Afyonkarahisar'ın posta kodu kaçtır? Afyonkarahisar'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 18 ilçeye sahip Afyonkarahisar'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Afyonkarahisar'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Afyonkarahisar ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Afyonkarahisar İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Afyonkarahisar ilinin posta kodu 03000’dır.
Afyonkarahisar Merkez - 03217
Basmakçı - 03450
Bayat - 03780
Bolvadin - 03300
Çay - 03700
Çobanlar - 03060
Dazkırı - 03950
Dinar - 03400
Emirdağ - 03630
Evciler - 03960
Hocalar - 03530
İhsaniye - 03380
İscehisar - 03750
Kızılören - 03560
Sandıklı - 03510
Sinanpaşa (Sincanlı) - 03860
Sultandağı - 03910
Şuhut - 03830
Posta Kodları Nasıl Belirlenir?
Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:
Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.