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Afyonkarahisar İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Afyonkarahisar'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Afyonkarahisar İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Afyonkarahisar'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

19:1730/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Afyonkarahisar
Afyonkarahisar

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın da posta kodu bulunmaktadır. 18 ilçeye sahip olan Afyonkarahisar, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Afyonkarahisar'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Afyonkarahisar'ın posta kodu kaçtır? Afyonkarahisar'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 18 ilçeye sahip Afyonkarahisar'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Afyonkarahisar'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Afyonkarahisar ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Afyonkarahisar İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Afyonkarahisar ilinin posta kodu 03000’dır.

Afyonkarahisar Merkez - 03217

Basmakçı - 03450

Bayat - 03780

Bolvadin - 03300

Çay - 03700

Çobanlar - 03060

Dazkırı - 03950

Dinar - 03400

Emirdağ - 03630

Evciler - 03960

Hocalar - 03530

İhsaniye - 03380

İscehisar - 03750

Kızılören - 03560

Sandıklı - 03510

Sinanpaşa (Sincanlı) - 03860

Sultandağı - 03910

Şuhut - 03830

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme:
Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.
Hizmet Alanları:
Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
Sayısal ve Alfabetik Sistem:
Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.
Yerel İhtiyaçlar:
Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.
Uluslararası Standartlar:
Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.
Değişiklikler ve Güncellemeler:
Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.



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