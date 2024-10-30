Telefon alan kodları hem yerel hem de uluslararası aramalar için kullanılır. Telefonla iletişimde doğru bağlantıyı sağlamak için alan kodlarının önemi büyüktür. 272, Türkiye'deki belli bir ilin telefon kodudur ve yerel ile uluslararası aramalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu kod, özellikle uzun mesafe aramalarında doğru numarayı bulmanızı kolaylaştırır. Peki, 272 hangi ile ait? 0272 telefon kodu hangi şehrin? Alan kodları hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer illerin kodlarını öğrenmek için haberimizin ayrıntılarına göz atın.