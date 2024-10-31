İmsak girdikten sonra kaza namazı kılınır mı?
İmsak vakti, sabah namazının da başlangıç vaktidir. Bu vakitten itibaren sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kaza namazı kılınır mı? sorusu bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki imsak vakti ile güneşin doğuşu arasında sabah namazının sünneti dışında kaza veya nafile namaz kılmak caiz midir? sorusuna Diyanetin yanıtı haberimizde.
Sabah namazının vakti, imsak vakti ile başlar ve güneşin doğuşuna kadar devam eder. Bu zaman dilimi içinde sabah namazı kılınabilir. İmsak vakti, fecr-i sadık olarak bilinen ve tan yerinin ağarmaya başladığı anı ifade eder; bu andan itibaren sabah namazı vakti girer. Peki İmsak vakti ile güneşin doğuşu arasında sabah namazının sünneti dışında kaza veya nafile namaz kılmak caiz midir?
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kaza namaz kılınır mı?
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kaza namaz kılınır mı?
"İmsak vakti ile güneşin doğuşu arasında
nın sünneti dışında kaza veya nafile namaz kılmak caiz midir?" sorusuna Diyanetin yanıtı şu şekilde oldu:
- "Bir namazın vakti girdikten sonra öncelikle o vaktin namazını kılmak daha uygun olmakla birlikte, o vaktin namazını kaçırma tehlikesi olmadığı sürece, öncesinde kaza namazı kılınabilir. Buna binaensabah namazının sünnetini kıldıktan sonra güneşin doğmasına henüz vakit varsa bu arada kaza namazı kılınabilir.
- Fecrin doğuşundan sonra sabah namazının iki rekat sünneti dışında sünnet ve nafile namaz kılınmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), namaza olan düşkünlüğüne rağmen fecrin doğuşundan itibaren sabah namazının iki rekat sünneti dışında namaz kılmamıştır(Mevsilî, el-İhtiyâr, I, 134-135).
- Hz. Peygamberin (s.a.s.) sabah namazından sonra güneş bir mızrak boyu oluncaya kadar,ndan sonra ise güneş batıncaya kadar nafile namaz kılmayı yasakladığı rivayet sebebiyle(Buhârî, Mevâkitu’s-salât 30)sabah namazını kıldıktan sonra nafile namaz kılmanın mekruh olduğu kabul edilmiştir(Merğînânî, el-Hidâye, I, 269)."
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