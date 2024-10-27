Sabah namazı, imsak vaktinin girmesiyle birlikte kılınabilir. İmsak vakti, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve orucun başladığı zamandır. Bu vakit, sabah namazının kılınabileceği en erken saat olarak kabul edilir ve bu vakitten itibaren sabah namazı eda edilebilir. Ancak, en faziletli olanı, bu vakitten hemen sonra değil, havanın biraz aydınlanmaya başladığı vakitlerde kılmaktır.