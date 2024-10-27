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Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

13:2627/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Sabah namazı ne zaman kılınır?
Sabah namazı ne zaman kılınır?

Sabah namazının vakti ve imsak vakti sıklıkla karıştırılan kavramlardır. Sabah namazı, tan yerinin ağarmasıyla başlayan ve güneş doğmadan önce kılınması gereken bir ibadettir. Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi sorusunun cevabı ise merak konusu. Haberimizde Diyanetin sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Sabah namazı, imsak vaktinin girmesiyle birlikte kılınabilir. İmsak vakti, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve orucun başladığı zamandır. Bu vakit, sabah namazının kılınabileceği en erken saat olarak kabul edilir ve bu vakitten itibaren sabah namazı eda edilebilir. Ancak, en faziletli olanı, bu vakitten hemen sonra değil, havanın biraz aydınlanmaya başladığı vakitlerde kılmaktır.

Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?

Sabah namazı vakti" ve "imsak vakti" arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi sorusuna cevap ararken, imsakın sabah namazının başlangıcı olduğunu bilmek gerekir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, "sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?" sorusuna yanıtı şu şekilde:

nın vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.
Kur’an-ı Kerim’de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.
İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (
İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82)
Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir
(Tirmizî, Salât, 5).
Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve
“Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.”
(Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

#Sabah Namazı
#Diyanet
#sabah namazı vakti

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