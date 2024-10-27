Mest nedir? Mesh nelere ve nasıl yapılır? Mest üzerine mesh etmenin şartları nelerdir? sorularının cevabı araştırılan konular arasında. Mest, ayakları bilekleriyle beraber örten bir tür ayakkabıya verilen isimdir. Mesh, bir nevi hükmî temizlik olup; abdestte bir uzvun, ayağa giyilen mestin veya yaraya sarılan sargının üzerine ıslak elle; teyemmümde ise toprağa sürülmüş elle yüz ve kollar üzerine yapılır. Peki mest üzerine mesh nasıl yapılır ve bunun şartları nelerdir?