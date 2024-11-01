Kaza namazı olan bir kişi, öncelikli olarak vakit namazlarını ve eksik kalan namazlarını kaza etmeye yönelmelidir. Dinimizde namazın önemi büyüktür ve kaza edilen namazların en kısa sürede kılınması büyük bir ibadettir. Kaza namazları, farz namazların yerine getirilmesi kadar önemlidir ve Müslümanların üzerinde bir borçtur. Peki kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi? İşte Diyanetin "kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?" sorusuna cevabı...
Kaza namazı borcu olan bir kişinin sünnet namazı kılabilmesi konusu, İslam alimleri arasında farklı görüşlere konu olmuştur. Hanefi mezhebine göre, kaza namazı borcu olan kimselerin farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan (revâtib) sünnetler ile teheccüd ve kuşluk namazı gibi nâfileleri kılmaları
Kaza namazları, farz namazlar gibi bir borç olduğu için mümkün olan en kısa sürede kılınmalıdır. Sünnet namazlar ise sevap kazanmak için yapılan nafile ibadetlerdir.
Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?" sorusuna şu yanıt verildi: