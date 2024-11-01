Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Kur’an-ı Kerim'de vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. Peki bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi? sorusu bazı vatandaşlarca araştırılıyor. Diyanetin "bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?" sorusuna yanıtı haberimizde.