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Kaza namazı olan sünnet kılabilir mi?

Kaza namazı olan sünnet kılabilir mi?

16:541/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kazası olan sünnet kılabilir mi?
Kazası olan sünnet kılabilir mi?

Kaza namazı olan bir kişi, öncelikli olarak vakit namazlarını ve eksik kalan namazlarını kaza etmeye yönelmelidir. Dinimizde namazın önemi büyüktür ve kaza edilen namazların en kısa sürede kılınması büyük bir ibadettir. Kaza namazları, farz namazların yerine getirilmesi kadar önemlidir ve Müslümanların üzerinde bir borçtur. Peki kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi? İşte Diyanetin "kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?" sorusuna cevabı...

Kaza namazı borcu olan bir kişinin sünnet namazı kılabilmesi konusu, İslam alimleri arasında farklı görüşlere konu olmuştur. Hanefi mezhebine göre, kaza namazı borcu olan kimselerin farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan (revâtib) sünnetler ile teheccüd ve kuşluk namazı gibi nâfileleri kılmaları

Kaza namazları, farz namazlar gibi bir borç olduğu için mümkün olan en kısa sürede kılınmalıdır. Sünnet namazlar ise sevap kazanmak için yapılan nafile ibadetlerdir.

Kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "kaza namazı borcu olan kimse sünnet namazları kılabilir mi?" sorusuna şu yanıt verildi:

"
Hanefî mezhebine göre kazaya kalmış namazları bulunan kimseler farz namazların öncesi ve sonrasında kılınan (revâtib) sünnetleri de kılarlar. Vaktinde kılamadıkları namazları da ilk fırsatta kılmaya çalışırlar.
Şâfiî mezhebine göre üzerinde kaza namazı olan kimse, geçmiş namazlarının hepsini kaza etmeden bayram ve vitir namazı da dâhil sünnet-i müekkede olsun, gayrimüekkede olsun hiçbir nafile namaz kılamaz.
Üzerinde kaza namazı bulunan kimsenin, bütün zamanını bu namazları kaza etmeye ayırması gerekir. Hatta uyku, evin geçimi gibi terk edilmesi güç olan önemli bir iş hariç bütün vakitlerini kazaya kalan namazlarını kılmakla geçirmesi gerektiğinden nafile ile meşgul olması caiz değildir (Dimyâtî, Hâşiyetü i’âneti’t-tâlibîn, I, 39-40)."
#Diyanet
#Kaza namazı
#namaz

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