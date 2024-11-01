Mekruh vakitler, İslam dininde namaz kılmanın mekruh olduğu, yani hoş karşılanmadığı zaman dilimleridir. Bu vakitlerde namaz kılmak günah olmamakla birlikte, sünnete aykırı olduğu için kaçınılması tavsiye edilir. Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Peki hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz? İşte Diyanetin "hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?" sorusuna yanıtı...
Kaza namazı, vakti girmeden önce kılınması gereken farz namazların, çeşitli sebeplerle vaktinde kılınmaması durumunda daha sonra kılınması gereken namazlardır. Kaza namazları, farz namazlar gibi önemlidir ve en kısa sürede kılınması gerekir. Peki, kaza namazı hangi vakitlerde kılınmaz? Genel olarak, kerahet vakitlerde kaza namazı kılmak da mekruhtur.
Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?
Mekruh vakitler hangileridir? Hangi vakitlerde kaza ve hangi vakitlerde nâfile namaz kılınmaz? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının yanıtı:
"Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir:
- Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:
- a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,
- b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),
- c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).
- Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.Fakat mazeretsiz olaraknı bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.
- Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:
- a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,
- b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,
- c)vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,
- d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).
Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: