Kaza namazı, Müslümanlara Allah'a olan ibadet borçlarını yerine getirme fırsatı sunuyor. Vaktiyle geçen namazlar kaza yapılarak, hem Allah'ın emri yerine çalıştırılır hem de ibadetlerde süreklilik sağlanır. Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi? Ezan ve kamet vaktin değil, namazın sünnetidir. Peki kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi? İşte Diyanetin cevabı...
Kaza namazı, zamanı içinde kılınamayan farz namazların daha sonra çalıştırılması sağlanmaktadır. İslam'da beş vakit namazının belirli bir vakitte kılınması farzdır; Ancak çeşitli sebeplerle vakti kaçırılan namazlar, daha sonra kaza yapılarak bu borçlar ödenebilir. Bu, Allah'a karşı sorumluluğun yerine getirilmesi önemlidir. Peki Kaza namazlarında ezan ve kamet şart mı? İşte diyanet fetvası.
Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?" sorusuna şu yanıt verildi:
- "Ezan ve kâmet vaktin değil, namazın sünneti olduğu için kaza namazı kılarken de ezan ve kâmet sünnettir. Ezan ve kamet terk edilerek kılınan namaz geçerli olmakla birlikte, uygun değildir.
- Aynı ortamda birden fazla kaza namazı kılınacaksa, her bir namaz için ayrı ezan okunup kâmet getirilmesi daha faziletli olmakla birlikte, başta bir kere ezan okunup, her bir kaza namazı için ayrı kâmet getirilmesi de yeterlidir(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 57-58)."
Kamet nasıl getirilir?
Kâmet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, "hayye ale'l-felâh" cümlesinden sonra, "kad kâmeti’s-salât" cümlesi eklenir. Rivayetlere göre kâmet de yukarıda ismi geçen sahabîlere aynı rüyada öğretilmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 28).