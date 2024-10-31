Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Bilecik'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Bilecik'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Bilecik ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Bilecik'in posta kodu kaçtır?

Bilecik'in posta kodu 11000'dir.

Bilecik İlçe, Mahalle Posta Kodları

Bilecik Merkez posta kodu : 11000

Bozüyük posta kodu : 11300

Gölpazarı posta kodu : 11700

İnhisar posta kodu : 11640

Osmaneli posta kodu : 11500

Pazaryeri posta kodu : 11800

Söğüt posta kodu : 11600

Yenipazar posta kodu : 11780

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.

Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.

Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.

Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.







