Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Aydın'ın da posta kodu bulunmaktadır. 17 ilçeye sahip olan Aydın, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Aydın'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Aydın'ın posta kodu kaçtır? Aydın'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 17 ilçeye sahip Aydın'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Aydın'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Aydın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Aydın'ın posta kodu kaçtır?
Aydın'ın posta kodu 09000'dır.
Aydın'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları
Aydın ilinde 17 adet ilçe bulunur ve bu ilçelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede taşımacılık hizmetleri ve kargolar varış adresine sorunsuz bir şekilde ve hızlıca iletilmiş olur.
Bozdoğan - 09760
Buharkent (Çubukdağı) - 09670
Çine - 09520
Didim (Yenihisar) - 09295
Efeler - 09100
Germencik - 09700
İncirliova - 09610
Karacasu - 09380
Karpuzlu - 09540
Koçarlı - 09970
Köşk - 09570
Kuşadası - 09430
Kuyucak - 09935
Nazilli - 09800
Söke - 09220
Sultanhisar - 09650
Yenipazar - 09350
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.
Posta kodu; evrak, kargo, mektup gönderimi yaparken kullanılan 5 haneli rakama verilen isimdir. Her ile, ilçeye, mahalleye özgü olan posta kodu rakamları, gönderim yapılacak ürünlerin tasnifi ve alıcı adresinin tespit edilmesi için kullanılır. Gönderim sürecinde problem yaşanmaması için bu rakamlar il, ilçe, mahalle bazında farklılık gösterir. Örneğin posta kodu ilçe, mahalle gibi değişkenlere bağlı olarak şekillenir. Böylece adrese doğru ve hızlı şekilde ulaşmak mümkün olur.