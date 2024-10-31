Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 17 ilçeye sahip Aydın'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Aydın'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Aydın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Aydın'ın posta kodu kaçtır?

Aydın'ın posta kodu 09000'dır.

Aydın'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Aydın ilinde 17 adet ilçe bulunur ve bu ilçelerin her birinin posta kodu birbirinden farklıdır. Bu sayede taşımacılık hizmetleri ve kargolar varış adresine sorunsuz bir şekilde ve hızlıca iletilmiş olur.

Bozdoğan - 09760

Buharkent (Çubukdağı) - 09670

Çine - 09520

Didim (Yenihisar) - 09295

Efeler - 09100

Germencik - 09700

İncirliova - 09610

Karacasu - 09380

Karpuzlu - 09540

Koçarlı - 09970

Köşk - 09570

Kuşadası - 09430

Kuyucak - 09935

Nazilli - 09800

Söke - 09220

Sultanhisar - 09650

Yenipazar - 09350

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Posta kodu; evrak, kargo, mektup gönderimi yaparken kullanılan 5 haneli rakama verilen isimdir. Her ile, ilçeye, mahalleye özgü olan posta kodu rakamları, gönderim yapılacak ürünlerin tasnifi ve alıcı adresinin tespit edilmesi için kullanılır. Gönderim sürecinde problem yaşanmaması için bu rakamlar il, ilçe, mahalle bazında farklılık gösterir. Örneğin posta kodu ilçe, mahalle gibi değişkenlere bağlı olarak şekillenir. Böylece adrese doğru ve hızlı şekilde ulaşmak mümkün olur.







