Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 20 ilçeye sahip Balıkesir'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Balıkesir'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Balıkesir ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Balıkesir'in posta kodu kaçtır?

Balıkesir ilinin posta kodu 10000'dir.

Balıkesir İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Balıkesir ili Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Balıkesir ilinin posta kodu 10000'dir. Balıkesir ili yazın insanlar tarafından çok sık tatil yeri olarak tercih edilmektedir. Özellikle Ayvalık, Edremit ve Erdek ilçeleri en sık tercih edilenleridir. Yazlık bölgesi olarak da bilinmektedirler. Her ilçesinin de kendisine has bir posta kodu bulunmaktadır. Bu ilçelerin posta kodları ise şu şekildedir:

Altıeylül: 10100

Ayvalık: 10405

Balya: 10840

Bandırma: 10245

Bigadiç: 10440

Burhaniye: 10700

Dursunbey: 10800

Edremit: 10390

Erdek: 10500

Gömeç: 10715

Gönen: 10900

Havran: 10565

İvrindi: 10785

Karesi: 10085

Kepsut: 10660

Manyas: 10480

Marmara: 10940

Savaştepe: 10580

Sındırgı: 10330

Susurluk: 10610

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

Posta kodu; evrak, kargo, mektup gönderimi yaparken kullanılan 5 haneli rakama verilen isimdir. Her ile, ilçeye, mahalleye özgü olan posta kodu rakamları, gönderim yapılacak ürünlerin tasnifi ve alıcı adresinin tespit edilmesi için kullanılır. Gönderim sürecinde problem yaşanmaması için bu rakamlar il, ilçe, mahalle bazında farklılık gösterir. Örneğin posta kodu ilçe, mahalle gibi değişkenlere bağlı olarak şekillenir. Böylece adrese doğru ve hızlı şekilde ulaşmak mümkün olur.

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.

Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.

Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.

Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.







