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Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?

Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?

16:5831/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan bir kişi ne yapmalı?
Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan bir kişi ne yapmalı?

Namaz, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ifade etmek için belirli vakitlerde yerine getirdikleri bir ibadettir. Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır" sorusuna yanıtını bulabilirsiniz.

Namaz, Müslümanlar için Allah'a kulluk göstergesi olarak kabul edilir. Kur'an'da ve hadislerde namazın önemi vurgulanmış ve Müslümanların düzenli olarak bu ibadeti yerine getirmeleri emredilmiştir. Namaz, kişinin Allah'a yakınlaşmasını, cezalarının cezalandırılmasını ve manevi huzura kavuşmasını sağlar. Namazın tam olabilmesi için tadili erkana uyulması gerekmektedir. İşte Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan bir kişinin yapması gerekenler.

Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Namaz kılmakta olan birisi, son oturuşu yapmadan unutkanlıkla ayağa kalkarsa, secdeye varmadıkça geri oturup tahiyyat duasını okuduktan sonra
yaparak namazı tamamlar.
Eğer, kalktığı rekatın secdesini yapmışsa Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre artık bu namazın farz namaz olarak tamamlanması mümkün olmaz.Kılmakta olduğu namaz, iki veya dört rekatlı bir namaz ise bu durumda, bir rekat daha kılarak namazını tamamlar.
Bu namaz nafileye dönüşmüş olur. Ardından bu farzı yeniden kılması gerekir.
  • Yanlışlıkla kalkılan rekâtın secdesi yapılmışsa buna bir rekâtın eklenmesi, nafile namazların çift sayılı rekâtlar şeklinde kılınmasının meşru olmasından dolayıdır (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 112). Kılmakta olduğu namaz
    ise, kalktığı rekâtın secdesini yapmamışsa, yukarıda olduğu gibi geri oturup sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar. Eğer kalktığı rekâtın secdesini yapmışsa bu durumda namazı dört rekât olarak kılmış olur. Kıldığı namaz bu hâliyle nafileye dönüşmüş olacağından akşam namazının farzını yeniden kılar."

İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır?

İmam son oturuşu yapmadan unutarak ayağa kalkarsa, cemaat imam ile birlikte ayağa kalkmayıp oturur ve imamın geri dönmesini bekler. Bu arada imamı uyarmak için sesli olarak “sübhanallah” denir. İmam, kalktığı rek'atın secdesini yapmadığı sürece, geri dönme ihtimali olduğu için ona uyan kimse, selâm verip namazdan çıkamaz. Selâm verir ise namazı bozulmuş olur. Eğer imam, geri dönmeyip hatasını fark etmeden namaza devam eder ve kalktığı rek'atın secdesini de yapar ise son oturuşu terk ettiği için imamın namazı ile birlikte cemaatin namazı da bozulmuş olur.

Eğer cemaat imamla birlikte ayağa kalkar da imam farkına varıp secde yapmadan geri oturursa cemaat da oturur. Cemaat imamın oturduğunu fark etmez ve secdeye giderse bu secde onların namazını bozmaz. Çünkü bu durumda esas olan cemaatin tâbi olduğu imamın namazının geçerli olmasıdır (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/111-112).

#Namaz
#Sehiv secdesi
#namazda son oturuş

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