Namaz, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ifade etmek için belirli vakitlerde yerine getirdikleri bir ibadettir. Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır" sorusuna yanıtını bulabilirsiniz.
Namaz, Müslümanlar için Allah'a kulluk göstergesi olarak kabul edilir. Kur'an'da ve hadislerde namazın önemi vurgulanmış ve Müslümanların düzenli olarak bu ibadeti yerine getirmeleri emredilmiştir. Namaz, kişinin Allah'a yakınlaşmasını, cezalarının cezalandırılmasını ve manevi huzura kavuşmasını sağlar. Namazın tam olabilmesi için tadili erkana uyulması gerekmektedir. İşte Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan bir kişinin yapması gerekenler.
Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:
- Yanlışlıkla kalkılan rekâtın secdesi yapılmışsa buna bir rekâtın eklenmesi, nafile namazların çift sayılı rekâtlar şeklinde kılınmasının meşru olmasından dolayıdır (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 112). Kılmakta olduğu namazise, kalktığı rekâtın secdesini yapmamışsa, yukarıda olduğu gibi geri oturup sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar. Eğer kalktığı rekâtın secdesini yapmışsa bu durumda namazı dört rekât olarak kılmış olur. Kıldığı namaz bu hâliyle nafileye dönüşmüş olacağından akşam namazının farzını yeniden kılar."
İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır?
İmam son oturuşu yapmadan unutarak ayağa kalkarsa, cemaat imam ile birlikte ayağa kalkmayıp oturur ve imamın geri dönmesini bekler. Bu arada imamı uyarmak için sesli olarak “sübhanallah” denir. İmam, kalktığı rek'atın secdesini yapmadığı sürece, geri dönme ihtimali olduğu için ona uyan kimse, selâm verip namazdan çıkamaz. Selâm verir ise namazı bozulmuş olur. Eğer imam, geri dönmeyip hatasını fark etmeden namaza devam eder ve kalktığı rek'atın secdesini de yapar ise son oturuşu terk ettiği için imamın namazı ile birlikte cemaatin namazı da bozulmuş olur.
Eğer cemaat imamla birlikte ayağa kalkar da imam farkına varıp secde yapmadan geri oturursa cemaat da oturur. Cemaat imamın oturduğunu fark etmez ve secdeye giderse bu secde onların namazını bozmaz. Çünkü bu durumda esas olan cemaatin tâbi olduğu imamın namazının geçerli olmasıdır (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/111-112).