Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?

Eğer, kalktığı rekatın secdesini yapmışsa Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre artık bu namazın farz namaz olarak tamamlanması mümkün olmaz.Kılmakta olduğu namaz, iki veya dört rekatlı bir namaz ise bu durumda, bir rekat daha kılarak namazını tamamlar.