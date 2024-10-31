Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutulursa ne yapılır?
Namaz kılarken kaçıncı rek'atta olduğunu unutmak, birçok kişinin karşılaştığı bir durumdur. Bu durum, namazın huşu içinde kılınmasını engelleyebilir. Yapılan ibadet ve amellerin her türlü şüpheden uzak olması gerekir. Peki namazda kaç rekat kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.
Namazda kaçıncı rek'atta olduğunu unutmak, namazın sahihliğini etkileyebilecek bir durumdur. Bu durumda yapılacaklara ilişkin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) tavsiyelerde bulunmuştur.
Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutulursa ne yapılır?
Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutulursa ne yapılır?
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "namazda kaç rekat kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:
"Yapılan ibadet ve amellerin her türlü şüpheden uzak olması gerekir. Kıldığı namazın kaç rekat olduğunda ilk defa şüphe eden kimsenin bu namazı yeniden kılması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Sizden biri namazında kaç rekât kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazı yeniden kılsın.”
(İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 421; bkz. Zeylaî, Nasbu’r-râye, II, 173)
Namazda zaman zaman şüpheye düşüp kaç rekât kıldığı hususunda kesin bir kanaate varamayan kimse, kıldığına emin olduğu en az rekât sayısını esas alarak namazına devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.),
“Sizden biri namazında şüphe eder de üç mü dört mü kıldığını bilemezse, şüpheyi bıraksın ve en az rekâtı esas alarak namazına devam etsin”
(Nesâî, Sehv, 24; İbn Mâce, İkâmetu’s-salat, 132) buyurmuştur.
- Buna göre dört rekâtlı bir namaza başlayan kimse, kıldığı rekâtın birinci rekât mı ikinci rekât mı olduğunda kuşkuya düşüp bir tarafı tercih edemezse, kendisini bir rekât kılmış sayar ve birinci sayılan rekâtın ikinci; üçüncü sayılan rekâtın da dördüncü rekât olma ihtimali bulunduğu için, her bir rekâtın sonunda oturur ve tahiyyâtı okur. Böylece dört oturuş yapmış olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar (Kâsânî, Bedâî’, I, 165, 166)."
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