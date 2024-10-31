Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 25 ilçeye sahip Ankara'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Ankara'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Ankara ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Ankara İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Ankara'nın posta kodu 06000’dır.

Ankara İlçelerinin Posta Kodları

Ankara merkez ilçe ile birlikte 16 ilçeye sahiptir. Posta kodları ilçeler ve mahallelere göre farklılıklar gösterirler. Postaların en doğru ve hızlı şekilde gönderimi posta kodları aracılığı ile gerçekleşir. Ankara’nın ilçelere göre posta kodları:

Ayaş: 06710

Altındağ Ulus: 06030

Akyurt: 06750

Bala: 06720

Beypazarı: 06730

Çubuk: 06760

Çankaya: 06410

Elmadağ: 06780

Evren: 06770

Etimesgut: 06790

Güdül: 06840

Gölbaşı: 06830

Haymana: 06860

Kızılcahamam: 06890

Keçiören Etlik: 06010

Kazan: 06980

Kalecik: 06870

Mamak: 06260

Nallıhan: 06920

Pursaklar: 06145

Polatlı: 06900

Sincan: 06930

Yenimahalle: 06170

Şereflikoçhisar: 06950

Ankara'nın Coğrafi Özellikleri

26.897 km²lik bir alana sahip olan Ankara, 39.57 K enlemi ile 32,53 D boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 890 m’dir. Doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, batı yönünde Eskişehir, kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu, güney yönünde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilmiştir. İlçeleri; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Kazan, Gölbaşı, Balâ, Ayaş, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereﬂikoçhisar’dır.

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.

Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.

Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.

Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.







