Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Ankara'nın da posta kodu bulunmaktadır. 25 ilçeye sahip olan başkent olma özelliği ile dikkat çeken Ankara, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Ankara'nın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Ankara'nın posta kodu kaçtır? Ankara'nın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 25 ilçeye sahip Ankara'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Ankara'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Ankara ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Ankara İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Ankara'nın posta kodu 06000’dır.
Ankara İlçelerinin Posta Kodları
Ankara merkez ilçe ile birlikte 16 ilçeye sahiptir. Posta kodları ilçeler ve mahallelere göre farklılıklar gösterirler. Postaların en doğru ve hızlı şekilde gönderimi posta kodları aracılığı ile gerçekleşir. Ankara’nın ilçelere göre posta kodları:
Ayaş: 06710
Altındağ Ulus: 06030
Akyurt: 06750
Bala: 06720
Beypazarı: 06730
Çubuk: 06760
Çankaya: 06410
Elmadağ: 06780
Evren: 06770
Etimesgut: 06790
Güdül: 06840
Gölbaşı: 06830
Haymana: 06860
Kızılcahamam: 06890
Keçiören Etlik: 06010
Kazan: 06980
Kalecik: 06870
Mamak: 06260
Nallıhan: 06920
Pursaklar: 06145
Polatlı: 06900
Sincan: 06930
Yenimahalle: 06170
Şereflikoçhisar: 06950
Ankara'nın Coğrafi Özellikleri
26.897 km²lik bir alana sahip olan Ankara, 39.57 K enlemi ile 32,53 D boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 890 m’dir. Doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, batı yönünde Eskişehir, kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu, güney yönünde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilmiştir. İlçeleri; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Kazan, Gölbaşı, Balâ, Ayaş, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereﬂikoçhisar’dır.
Posta Kodları Nasıl Belirlenir?
Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:
Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.
Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.
Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.
Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.
Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.
Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.