Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 19 ilçeye sahip Antalya'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Antalya'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Antalya ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Antalya'nın posta kodu kaçtır?

Antalya'nın posta kodu 07000'dır.

Antalya İlçe Posta Kodları

Antalya iline bağlı tüm ilçelerin posta kodları aşağıda listelendiği şekilde olmaktadır.

Serik: 07500

Manavgat: 07600

Muratpaşa: 07030

Kumluca: 07350

Konyaaltı: 07070

Korkuteli: 07800

Kepez Ahatlı: 07090

Kaş: 07580

Kemer: 07980

İbradı: 07680

Demre: 07570

Gazipaşa: 07900

Gündoğmuş: 07860

Finike: 07740

Elmalı: 07740

Döşemealtı: 07190

Aksu:07230

Alanya: 07400

Akseki: 07630

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.

Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.

Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.

Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.







