07 plaka nerenin? 07 plaka kodu hangi il? 07 plaka kodu, Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'ya aittir. Antalya'ya kayıtlı araçların plakalarında yer alan 07 numarası, bu güzel şehri temsil eder. 07 plaka kodu, hem yerel halk hem de turizmin yoğun olduğu bölgede sıkça karşılaşılan bir simgedir. Peki, 07 plaka kodlu Antalya'nın ilçeleri nelerdir, nüfusu coğrafi özellikleri nasıldır? İşte ayrıntılı bilgiler..
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir.
07 Plaka neredin kodu, 07 hangi ile ait, 07 plaka neresidir?
07 plaka Antalya iline aittir. Plaka kodu 7 olan araçlar, Antalya iline kayıtlı demektir. Antalya, Türkiye’nin en kalabalık beşinci ilidir. Antalya, turizmin başkenti olarak bilinir. Antalya’da km
başına 115 kişi düşer. Antalya’nın en kalabalık ilçesi 556.033 kişi ile Kepez ilçesidir. En az nüfusa sahip olan ilçesi ise 5067 kişi ile Muratpaşa’dır. Antalya ilinde ekonomik hayat turizm, ticaret ve tarıma dayanır.
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07 Plakalı Antalya’nın Nüfusu
Antalya ili turizm faaliyetlerinden dolayı ciddi bir nüfus artışı yaşamıştır. 1965 yılında yapılan sayıma göre Antalya’nın toplam nüfusu 486.910’dır. Bu dönemde kırsal alanlarda yaşayan kişi sayısı şehirlerde yaşayanlardan daha fazladır. 2020 yılında yapılan sayıma göre
2.548.308’dir. Bu nüfusun nerdeyse hepsi şehirlerde yaşarlar.
Antalya Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Antalya ili Akdeniz Bölgesinin batısındadır.
güneyinde Akdeniz bulunurken kuzeyinde Burdur ili ve Isparta ili bulunur. Antalya’nın doğusunda Karaman ve Mersin bulunurken batısında Muğla ili vardır. Antalya ili 29° 20’-32°35’ doğu boylamları ile 36° 07’-37° 29’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Antalya’nın kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar bulunur.
Antalya’nın Tarım Ürünleri
Antalya ilinde toprak çok verimlidir. Bu sebeple tarım halkın geçim kaynaklarından birisidir.
buğday, arpa, yulaf, pamuk, susam, soğan, yer fıstığı ve nohuttur. Türkiye’de seracılıkta en gelişmiş ildir. Antalya bölgesinde 35 bin hektar tarım alanı vardır. Antalya’nın başlıca tarım ürünleri mandalina, limon ve greyfurttur. Meyvecilikte çok gelişmiş bir ildir.
Antalya’da Gezilecek Yerler
Antalya hem tarihi açıdan hem de doğal güzellikler açısından turistik bir ildir.
Antalya’da gezilecek yerler
şunlardır:
Muratpaşa ilçesinde bulunan birçok tarihi evin bulunduğu yerdir. Evle hem mimari açıdan hem de kültürel zenginlik açısından çok önemli bir turistik mekandır.
Kemer ilçesine bağlı Çıralı’da bulunan bu Yanartaş, sonsuz ateş olarak biliniyor. Yanartaş turistik açıdan çok popülerdir. Denize hem çok yakın hem de taşlar arasında çıkan alevlerin sönmemesiyle ünlüdür. Bu Yanartaş’ın efsanesi vardır. Bu efsane Yunan mitolojisine dayanır.
Kaleiçi’nde olan beş Ortodoks Rum kilisesinden birisidir. 1920’de mübadeleden dolayı uzun süre depo olarak kullanılmıştır. 1991 yılında ise restorasyonla tekrardan açılmıştır.
Tanrılar kenti olarak anılır. Kumluca ilçe sınırı içerisindedir. Ayrıca bu antik kentte bir Olimpos Plajı vardır. Olympos Antik Kenti’nin kalıntıları Roma İmparatorluğu’na dayanır.
Türkiye’nin her ilinde farklı telefon kodu vardır.
242’dir. Bir kişi aranmak istendiğinde telefon kodunun başına “0” konulmalıdır. Şehir içindeki sabit hat aramalarında bu telefon kodu kullanılmasa da olur fakat şehir dışı aramalarda telefon kodu kullanılmalıdır.
Antalya ilinin posta kodu Antalya ilçelerine göre değişiklik gösterir.
07000 ile başlar. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. 7 plaka koduna ait Antalya ilinin ilçelerinin posta kodu da 7 ile başlamaktadır. Antalya ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:
koduna sahip Antalya ilinde 19 ilçe vardır. Antalya ilinde 20 belediye bulunurken 19 kaymakamlık bulunur. Antalya’da bu belediyelere bağlı 910 mahalle vardır. Antalya ilinde hiç köy bulunmaz.
şunlardır:
Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “
” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
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