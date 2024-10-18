Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Örneğin, İstanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir.