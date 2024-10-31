"MSB Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan asker adayları sonuçlarını görüntüleyebilecek Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 31 Ağustos 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, kasım celbi askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenecekler. 2024 Kasım celbi askerlik yerleri T.C kimlik No sorgulama ile öğrenilecek. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2024 dönemine ait askerlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren alabilecekler. Bu süreçte, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
KASIM CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı Kasım celp dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada 'Kasım/Aralık 2024 ve Ocak 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.' ifadelerine yer verildi.
ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerleri www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.
SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 14 Kasım 2024
Er (2’nci Grup) 12 Aralık
Er (3’üncü Grup) 9 Ocak
Sevk belgeleri, askerlik yerleri açıklandıktan sonra sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet ve askerlik şubelerinden alınabilecektir.