Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2024 dönemine ait askerlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı. Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren alabilecekler. Bu süreçte, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.