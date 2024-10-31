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Artvin İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Artvin'in İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Artvin İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Artvin'in İlçe ve Mahalle Posta Kodları

14:1231/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Artvin posta kodu
Artvin posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Artvin'in de posta kodu bulunmaktadır. 9 ilçeye sahip olan Artvin, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Artvin'in çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Artvin'in posta kodu kaçtır? Artvin'in il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 9 ilçeye sahip Artvin'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Artvin'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Artvin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Artvin'in posta kodu kaçtır?

Artvin'in posta kodu 08000'dır.

Artvin'in İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Artvin ve ilçelerine ait posta kodları şöyle listelenmiştir:

Artvin (il merkezi): 08000

Ardanuç: 08300

Arhavi: 08200

Borçka: 08400

Hopa: 08600

Kemalpaşa: 08610

Murgul: 08500

Şavşat: 08700

Yusufeli: 08800

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.



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