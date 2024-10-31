Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Artvin'in de posta kodu bulunmaktadır. 9 ilçeye sahip olan Artvin, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Artvin'in çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Artvin'in posta kodu kaçtır? Artvin'in il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 9 ilçeye sahip Artvin'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Artvin'in ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Artvin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Artvin'in posta kodu kaçtır?
Artvin'in posta kodu 08000'dır.
Artvin'in İlçe ve Mahalle Posta Kodları
Artvin ve ilçelerine ait posta kodları şöyle listelenmiştir:
Artvin (il merkezi): 08000
Ardanuç: 08300
Arhavi: 08200
Borçka: 08400
Hopa: 08600
Kemalpaşa: 08610
Murgul: 08500
Şavşat: 08700
Yusufeli: 08800
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.